В Кургане отметили День государственного пожарного надзора

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования государственного пожарного надзора. Официальная история службы началась в 1927 году, когда законодательно были закреплены функции по руководству, контролю и надзору за состоянием пожарной охраны и деятельностью пожарных организаций. На сегодняшний день государственный пожарный надзор — это мощная и эффективная система предупреждения пожаров, реализации мер по защите населения и материальных ценностей от огня.

В минувшую пятницу во Дворце культуры машиностроителей города Кургана состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате.

Открывая мероприятие, начальник Главного управления МЧС России по Курганской области генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский пожелал личному составу принципиальности в выполнении всех задач, которые перед ними поставлены, чтобы в итоге сократить количество пожаров, сохранить жизнь и здоровье людей, добросовестно служить на благо безопасности России.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области отметили, что за текущий период этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось добиться снижения количества пожаров на 40 % и гибели людей на пожарах на 34%.

Поздравить сотрудников МЧС России смогли представители областного правительства, Курганской областной Думы и даже федеральных органов исполнительной власти.

На праздничной сцене особо отличившиеся сотрудники и ветераны государственного пожарного надзора были награждены ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами, были вручены внеочередные специальные звания.

После официальной части перед собравшимися выступили творческие коллективы и исполнители, в том числе и сотрудники госпожнадзора, которые не только блестяще справляются со своими профессиональными обязанностями, но и занимаются в свободное время творчеством.

Добавим, что на площадке перед Дворцом культуры машиностроителей была развернута выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, которая привлекла внимание горожан всех возрастов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Курганской области Российской Федерации.

Фото пресс-службы правительства Курганской области.

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