В Кургане отметят день защитника Отечества

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал Родину от захватчиков, и тем, кто сейчас несёт нелегкую и ответственную службу. В учреждениях культуры и библиотеках города накануне и непосредственно в этот день пройдут разные мероприятия, посвященные этой дате.
Афиша мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества
|
Дата и время
|
Наименование мероприятия
|
Место
проведения
|
18.02.2023 г.
12:00
|
Семейный выходной.
Блиц-турнир
«Отважные мальчишки»
|
ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)
|
18.02.2023 г.
10:00
|
Праздничный час
«Богатырская сила»
|
Библиотека № 20, мкр. Черемухово,
ул. Октябрьская ,4
|
18.02.2023 г.
12:00
|
Встреча клуба «Керамзиточка»
«Мы будем вечно уважать мужчину с именем Солдат!»
|
Библиотека № 22
им.С.Есенина
(п. Керамзитный, д. 5)
|
19.02.2023 г.
15:00
|
Мастер-класс
«Подарок для папы»
|
ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)
|
19.02.2023 г.
12:00
|
Мастер-класс «Кораблик»
|
Комплекс «Царёво Городище», пр. Конституции 32а
|
19.02.2023 г.
12:00
|
Концертная программа «Защитники нашей Отчизны - в них смелость, отвага и честь!»
|
КЦ «Курган»
(пр. Конституции, д. 60)
|
19.02.2023 г.
14:00
|
Концертная программа творческих коллективов Юргамышского центра культуры «Разрешите поздравить!», посвященная Дню защитника Отечества
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
19.02.2023 г. 12:00
|
Игровая программа «Армейский магазин»
|
Библиотека № 1 им. М. Горького (ул. Алексеева,4)
|
19.02.2023 г. 13:0 0
|
Познавательно-игровая программа
«Держава армией крепка»
|
Библиотека № 12
им. Н. Карамзина
(ул. Гвардейская, д. 85)
|
19.02.2023 г.
14:00
|
Мастер-класс
«Открытка папе»
|
Детская библиотека №14
им. А. Гайдара,
(К. Мяготина,144)
|
19.02.2023 г.
13:00
|
Конкурсно-игровая программа «Смелый боец - везде молодец»
|
Детская библиотека №14
им. А. Гайдара,
(К. Мяготина,144)
|
19.02.2023 г. 15:00
|
Мастер-класс
«Открытка папе»
|
Библиотека № 15 им. А. Пушкина
(Невежина, 13)
|
19.02.2023 г.
12:00
|
Соревнования по русской народной игре «Лапта»
среди школьных команд микрорайона Рябково
«Наследники традиций»
|
ЦКиД «Спутник»
(ул. Карбышева, 12 а)
|
с 20 по 22.02.2023 г.
в течение дня
|
Викторина «Защитники России – Отечества сыны»
|
ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41)
|
с 20.02.2023 г. по 07.03.2023 г.
по заявкам
|
Дружеская вечеринка
«Тает лёд»,
посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
|
ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)
|
20.02.2023 г. 14:00
|
Урок мужества
«Его именем улицу город назвал»
|
Библиотека № 12
им. Н. Карамзина
(ул. Гвардейская, д. 85)
|
20.02.2023 г.
11:00
|
Выставка исторических портретов «Сыны Отечества»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, 119 А)
|
21.02.2023 г. 12:00
|
Встреча с ветеранами ФСБ «Профессия — Родину защищать»
|
им. И.Тургенева
(пр. Конституции, д. 63)
|
21.02. 2023 г. 14:00
22.02.2023 г. 13:30
|
Игровая программа
«Солдатская смекалка»
|
Библиотека № 18
им. Л. Куликова
(ул. Гоголя, д. 183)
|
21.02.2023 г.
14:00
|
Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, 119 А)
|
22.02.2023 г.
10:00
|
Городской смотр-конкурс строевой и военно-патриотической песни
«Мы дети твои, Россия!»
|
КЦ «Курган»
(пр. Конституции, д. 60)
|
22.02.2023 г.
11:00
|
Презентация выставки «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, 119 А)
|
22.02.2023 г.
14:00
|
Музыкальные аккорды «Голос героической души народа»
|
Библиотека № 29
им. М. Шолохова
(ул. К. Мяготина, 119 А)
|
22.02.2023 г.
12:00
|
Праздничный концерт «Герои Отечества - гордость России»,
посвященный Дню защитника Отечества и закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы
|
ГДК им. М.Горького,
(ул. Дзержинского, 1а)
|
22.02.2023
18:00
|
Праздничный концерт «Славься, Отечество!», посвященный Дню защитника Отечества
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
22.02.2023 г.
13:00
|
Урок памяти
«Подвиг во имя России»
|
ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41)
|
22.02.2023 г. 12:30
|
Патриотический час «Слава России сквозь призму веков»
|
Библиотека № 3
им. Н. Некрасова
(ул. Блюхера, д. 24)
|
22.02.2023 г. 14:00
|
Конкурсно-игровая программа
«Богатырская застава»
|
Библиотека № 4
им. Л. Толстого
(ул. Садовая, д. 50)
|
21 и 22. 02.2023 г.
11:00
|
Школа юных защитников
«Как папа и дедушка стану я Родину защищать!»
|
Библиотека № 5
им. А. Чехова
(ул. Чернореченская, 69)
|
22.02.2023 г.
10:00
11:00
12:00
|
Час мужества
«Я бы в лётчики пошёл,
пусть меня научат!»
|
Библиотека № 7 им. Н. Крупской
(Бульвар Солнечный, 5)
|
22.02.2023 г.
в течение дня
|
Акция - поздравление
«Защитники земли русской»
|
Библиотека № 7 им. Н. Крупской
(Бульвар Солнечный, 5)
|
22.02.2023 г.
в течение дня
|
Квест «Я бы в армию пошел!»
|
Детская библиотека №16 им. С. Маршака (ул. Анфиногенова, 106)
|
23.02.2023 г.
12:00
14:00
16:00
|
Патриотический киномарафон в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы
|
ЦКиД «Современник»
(3 микрорайон, д. 25)
|
23.02.2023 г.
12:00
|
Концертная программа «О Родине. О мужестве. О славе», Народного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка»
|
КЦ «Курган»
(пр. Конституции, д. 60)
|
23.02.2023 г.
12:30
|
Церемония возложения
цветов к Вечному огню, посвященная
Дню защитника Отечества
|
Мемориальный комплекс воинов-курганцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны
|
23.02.2023 г.
13:00
|
Концерт «Честь имею»
|
КСЦ «Черёмушки»
(ул. Октябрьская, 1)
|
25.02.2023 г.
12:00
|
Патриотический час
«Есть такая профессия – Родину защищать»
|
Библиотека № 6
им. М. Лермонтова
(Гайдара, 9)
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