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В Кургане отметят день защитника Отечества

Афиша

14 февраля, 2023 - 12:07

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал Родину от захватчиков, и тем, кто сейчас несёт нелегкую и ответственную службу. В учреждениях культуры и библиотеках города накануне и непосредственно в этот день пройдут разные мероприятия, посвященные этой дате.

Афиша мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества

Дата и время

Наименование мероприятия

Место

проведения

18.02.2023 г.

12:00

Семейный выходной.

Блиц-турнир

«Отважные мальчишки»

ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)

18.02.2023 г.

10:00

Праздничный час

«Богатырская сила»

Библиотека № 20, мкр. Черемухово,

ул. Октябрьская ,4

18.02.2023 г.

12:00

Встреча клуба «Керамзиточка»

«Мы будем вечно уважать мужчину с именем Солдат!»

Библиотека № 22

им.С.Есенина

(п. Керамзитный, д. 5)

19.02.2023 г.

15:00

Мастер-класс

«Подарок для папы»

ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)

19.02.2023 г.

12:00

Мастер-класс «Кораблик»

Комплекс «Царёво Городище», пр. Конституции 32а

19.02.2023 г.

12:00

Концертная программа «Защитники нашей Отчизны - в них смелость, отвага и честь!»

КЦ «Курган»

(пр. Конституции, д. 60)

19.02.2023 г.

14:00

Концертная программа творческих коллективов Юргамышского центра культуры «Разрешите поздравить!», посвященная Дню защитника Отечества

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

19.02.2023 г. 12:00

Игровая программа «Армейский магазин»

Библиотека № 1 им. М. Горького (ул. Алексеева,4)

19.02.2023 г. 13:0 0

Познавательно-игровая программа

«Держава армией крепка»

Библиотека № 12

им. Н. Карамзина

(ул. Гвардейская, д. 85)

19.02.2023 г.

14:00

Мастер-класс

«Открытка папе»

Детская библиотека №14

им. А. Гайдара,

(К. Мяготина,144)

19.02.2023 г.

13:00

Конкурсно-игровая программа «Смелый боец - везде молодец»

Детская библиотека №14

им. А. Гайдара,

(К. Мяготина,144)

19.02.2023 г. 15:00

Мастер-класс

«Открытка папе»

Библиотека № 15 им. А. Пушкина

(Невежина, 13)

19.02.2023 г.

12:00

Соревнования по русской народной игре «Лапта»

среди школьных команд микрорайона Рябково

«Наследники традиций»

ЦКиД «Спутник»

(ул. Карбышева, 12 а)

с 20 по 22.02.2023 г.

в течение дня

Викторина «Защитники России – Отечества сыны»

ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41)

с 20.02.2023 г. по 07.03.2023 г.

по заявкам

Дружеская вечеринка

«Тает лёд»,

посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4)

20.02.2023 г. 14:00

Урок мужества

«Его именем улицу город назвал»

Библиотека № 12

им. Н. Карамзина

(ул. Гвардейская, д. 85)

20.02.2023 г.

11:00

Выставка исторических портретов «Сыны Отечества»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, 119 А)

21.02.2023 г. 12:00

Встреча с ветеранами ФСБ «Профессия — Родину защищать»

им. И.Тургенева

(пр. Конституции, д. 63)

21.02. 2023 г. 14:00

22.02.2023 г. 13:30

Игровая программа

«Солдатская смекалка»

Библиотека № 18

им. Л. Куликова

(ул. Гоголя, д. 183)

21.02.2023 г.

14:00

Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, 119 А)

22.02.2023 г.

10:00

Городской смотр-конкурс строевой и военно-патриотической песни

«Мы дети твои, Россия!»

КЦ «Курган»

(пр. Конституции, д. 60)

22.02.2023 г.

11:00

Презентация выставки «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, 119 А)

22.02.2023 г.

14:00

Музыкальные аккорды «Голос героической души народа»

Библиотека № 29

им. М. Шолохова

(ул. К. Мяготина, 119 А)

22.02.2023 г.

12:00

Праздничный концерт «Герои Отечества - гордость России»,

посвященный Дню защитника Отечества и закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы

ГДК им. М.Горького,

(ул. Дзержинского, 1а)

22.02.2023

18:00

Праздничный концерт «Славься, Отечество!», посвященный Дню защитника Отечества

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

22.02.2023 г.

13:00

Урок памяти

«Подвиг во имя России»

ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41)

22.02.2023 г. 12:30

Патриотический час «Слава России сквозь призму веков»

Библиотека № 3

им. Н. Некрасова

(ул. Блюхера, д. 24)

22.02.2023 г. 14:00

Конкурсно-игровая программа

«Богатырская застава»

Библиотека № 4

им. Л. Толстого

(ул. Садовая, д. 50)

21 и 22. 02.2023 г.

11:00

Школа юных защитников

«Как папа и дедушка стану я Родину защищать!»

Библиотека № 5

им. А. Чехова

(ул. Чернореченская, 69)

22.02.2023 г.

10:00

11:00

12:00

Час мужества

«Я бы в лётчики пошёл,

пусть меня научат!»

Библиотека № 7 им. Н. Крупской

(Бульвар Солнечный, 5)

22.02.2023 г.

в течение дня

Акция - поздравление

«Защитники земли русской»

Библиотека № 7 им. Н. Крупской

(Бульвар Солнечный, 5)

22.02.2023 г.

в течение дня

Квест «Я бы в армию пошел!»

Детская библиотека №16 им. С. Маршака (ул. Анфиногенова, 106)

23.02.2023 г.

12:00

14:00

16:00

Патриотический киномарафон в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы

ЦКиД «Современник»

(3 микрорайон, д. 25)

23.02.2023 г.

12:00

Концертная программа «О Родине. О мужестве. О славе», Народного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка»

КЦ «Курган»

(пр. Конституции, д. 60)

23.02.2023 г.

12:30

Церемония возложения

цветов к Вечному огню, посвященная

Дню защитника Отечества

Мемориальный комплекс воинов-курганцев,

погибших в годы Великой Отечественной войны

23.02.2023 г.

13:00

Концерт «Честь имею»

КСЦ «Черёмушки»

(ул. Октябрьская, 1)

25.02.2023 г.

12:00

Патриотический час

«Есть такая профессия – Родину защищать»

Библиотека № 6

им. М. Лермонтова

(Гайдара, 9)

 

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14 февраля, 2023 - 12:07

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