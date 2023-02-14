В Кургане отметят день защитника Отечества

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал Родину от захватчиков, и тем, кто сейчас несёт нелегкую и ответственную службу. В учреждениях культуры и библиотеках города накануне и непосредственно в этот день пройдут разные мероприятия, посвященные этой дате.

Афиша мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества

Дата и время Наименование мероприятия Место проведения 18.02.2023 г. 12:00 Семейный выходной. Блиц-турнир «Отважные мальчишки» ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4) 18.02.2023 г. 10:00 Праздничный час «Богатырская сила» Библиотека № 20, мкр. Черемухово, ул. Октябрьская ,4 18.02.2023 г. 12:00 Встреча клуба «Керамзиточка» «Мы будем вечно уважать мужчину с именем Солдат!» Библиотека № 22 им.С.Есенина (п. Керамзитный, д. 5) 19.02.2023 г. 15:00 Мастер-класс «Подарок для папы» ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4) 19.02.2023 г. 12:00 Мастер-класс «Кораблик» Комплекс «Царёво Городище», пр. Конституции 32а 19.02.2023 г. 12:00 Концертная программа «Защитники нашей Отчизны - в них смелость, отвага и честь!» КЦ «Курган» (пр. Конституции, д. 60) 19.02.2023 г. 14:00 Концертная программа творческих коллективов Юргамышского центра культуры «Разрешите поздравить!», посвященная Дню защитника Отечества ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 19.02.2023 г. 12:00 Игровая программа «Армейский магазин» Библиотека № 1 им. М. Горького (ул. Алексеева,4) 19.02.2023 г. 13:0 0 Познавательно-игровая программа «Держава армией крепка» Библиотека № 12 им. Н. Карамзина (ул. Гвардейская, д. 85) 19.02.2023 г. 14:00 Мастер-класс «Открытка папе» Детская библиотека №14 им. А. Гайдара, (К. Мяготина,144) 19.02.2023 г. 13:00 Конкурсно-игровая программа «Смелый боец - везде молодец» Детская библиотека №14 им. А. Гайдара, (К. Мяготина,144) 19.02.2023 г. 15:00 Мастер-класс «Открытка папе» Библиотека № 15 им. А. Пушкина (Невежина, 13) 19.02.2023 г. 12:00 Соревнования по русской народной игре «Лапта» среди школьных команд микрорайона Рябково «Наследники традиций» ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 а) с 20 по 22.02.2023 г. в течение дня Викторина «Защитники России – Отечества сыны» ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41) с 20.02.2023 г. по 07.03.2023 г. по заявкам Дружеская вечеринка «Тает лёд», посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню ЦДБ им. Н. Островского (ул. Ленина, д. 4) 20.02.2023 г. 14:00 Урок мужества «Его именем улицу город назвал» Библиотека № 12 им. Н. Карамзина (ул. Гвардейская, д. 85) 20.02.2023 г. 11:00 Выставка исторических портретов «Сыны Отечества» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119 А) 21.02.2023 г. 12:00 Встреча с ветеранами ФСБ «Профессия — Родину защищать» им. И.Тургенева (пр. Конституции, д. 63) 21.02. 2023 г. 14:00 22.02.2023 г. 13:30 Игровая программа «Солдатская смекалка» Библиотека № 18 им. Л. Куликова (ул. Гоголя, д. 183) 21.02.2023 г. 14:00 Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119 А) 22.02.2023 г. 10:00 Городской смотр-конкурс строевой и военно-патриотической песни «Мы дети твои, Россия!» КЦ «Курган» (пр. Конституции, д. 60) 22.02.2023 г. 11:00 Презентация выставки «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119 А) 22.02.2023 г. 14:00 Музыкальные аккорды «Голос героической души народа» Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119 А) 22.02.2023 г. 12:00 Праздничный концерт «Герои Отечества - гордость России», посвященный Дню защитника Отечества и закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы ГДК им. М.Горького, (ул. Дзержинского, 1а) 22.02.2023 18:00 Праздничный концерт «Славься, Отечество!», посвященный Дню защитника Отечества ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 22.02.2023 г. 13:00 Урок памяти «Подвиг во имя России» ЦГБ им. В. Маяковского, (ул. Пролетарская, д. 41) 22.02.2023 г. 12:30 Патриотический час «Слава России сквозь призму веков» Библиотека № 3 им. Н. Некрасова (ул. Блюхера, д. 24) 22.02.2023 г. 14:00 Конкурсно-игровая программа «Богатырская застава» Библиотека № 4 им. Л. Толстого (ул. Садовая, д. 50) 21 и 22. 02.2023 г. 11:00 Школа юных защитников «Как папа и дедушка стану я Родину защищать!» Библиотека № 5 им. А. Чехова (ул. Чернореченская, 69) 22.02.2023 г. 10:00 11:00 12:00 Час мужества «Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат!» Библиотека № 7 им. Н. Крупской (Бульвар Солнечный, 5) 22.02.2023 г. в течение дня Акция - поздравление «Защитники земли русской» Библиотека № 7 им. Н. Крупской (Бульвар Солнечный, 5) 22.02.2023 г. в течение дня Квест «Я бы в армию пошел!» Детская библиотека №16 им. С. Маршака (ул. Анфиногенова, 106) 23.02.2023 г. 12:00 14:00 16:00 Патриотический киномарафон в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы ЦКиД «Современник» (3 микрорайон, д. 25) 23.02.2023 г. 12:00 Концертная программа «О Родине. О мужестве. О славе», Народного коллектива ансамбля русской песни «Рябинушка» КЦ «Курган» (пр. Конституции, д. 60) 23.02.2023 г. 12:30 Церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная Дню защитника Отечества Мемориальный комплекс воинов-курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 23.02.2023 г. 13:00 Концерт «Честь имею» КСЦ «Черёмушки» (ул. Октябрьская, 1) 25.02.2023 г. 12:00 Патриотический час «Есть такая профессия – Родину защищать» Библиотека № 6 им. М. Лермонтова (Гайдара, 9)

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