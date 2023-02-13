В Кургане отпразднуют 30-летие епархии

В Курганской областной филармонии к 30-летию со дня образования Курганской епархии 19 февраля организуют праздничный концерт«Свет веры».

На сцене выступят архиерейский хор Курганской епархии, епархиальный театр-студия художественного слова «Душа», солисты Курганской филармонии, а также гости из Троице-Сергиевой лавры – музыкальный ансамбль «Родной напев». В программе: духовные, народные и патриотические песнопения.

Вход бесплатный, по приглашениям. Пригласительные билеты будут распространяться в церковных лавках храмов Кургана, а также в учреждениях культуры Курганской области.

В пресс-службе епархии сообщили, что Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 22 февраля 1993 года принял решение об образовании Курганской и Шадринской епархии путем выделения её из состава Свердловской епархии.

В 2015 году была образована Курганская митрополия, в состав которой вошли две епархии – Курганская и Шадринская.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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