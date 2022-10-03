В Кургане отрабатывают действия на случай угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий

В Кургане 1 октября стартовал месячник гражданской обороны.

Он проводится в соответствии с Планом основных мероприятий города Кургана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

Важное направление работы – подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 3 по 7 октября будет проводиться Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Цель данной тренировки – отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будет проверяться готовность органов управления и сил гражданской обороны всех уровней к практическим действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также к выполнению мероприятий гражданской обороны.

В образовательных учреждениях проведут Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности».

В учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС города Кургана пройдут занятия и консультации для неработающего населения. Среди предприятий, организаций, учреждений города Кургана распространят памятки по вопросам ГО и ЧС. Предприятиям, организациям, учреждениям окажут методическую помощь в подготовке и проведении «Месячника гражданской обороны», а также в проведении тренировок и учений по ГО и ЧС.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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