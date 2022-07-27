Новый мир
Курган 16o
Курс ЦБ:$58,6659,40
16+
Версия для слабовидящих

В Кургане отработал группа медиков из педиатрического университета С-Петербурга

По завершению визита состоялась встреча за круглым столом.

27 июля, 2022 - 10:00

В Курганской области сложилась система взаимодействия врачей с ведущими медицинскими научными центрами. На этой неделе в области работают представители государственного педиатрического медицинского университета из Санкт-Петербурга.

Руководит группой специалистов проректор по национальным проектам и лечебной работе университета, главный неонатолог Северо-Запада Юрий Петренко. В команде два педиатра, специалист по кадрам, клинический фармаколог и специалист по качеству и медицинским информационным системам.

Петербургские эксперты смогли посетить Щучанскую ЦРБ, Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста, Курганскую детскую поликлинику и Курганский областной перинатальный центр.

Однако Петренко заметил, что в Курганской области нет никакого сомнения в уровне образования и в компетенции врачей, в качестве работы среднего медперсонала.

А потом уже, по завершению визита состоялась встреча за круглым столом с участием заместителя губернатора по социальной политике, директора департамента здравоохранения и других лиц.

По информации департамента здравоохранения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

27 июля, 2022 - 10:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество