В Кургане отработала группа медиков из педиатрического университета С-Петербурга

В Курганской области сложилась система взаимодействия врачей с ведущими медицинскими научными центрами. На этой неделе в области работают представители государственного педиатрического медицинского университета из Санкт-Петербурга.

Руководит группой специалистов проректор по национальным проектам и лечебной работе университета, главный неонатолог Северо-Запада Юрий Петренко. В команде два педиатра, специалист по кадрам, клинический фармаколог и специалист по качеству и медицинским информационным системам.

Петербургские эксперты смогли посетить Щучанскую ЦРБ, Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста, Курганскую детскую поликлинику и Курганский областной перинатальный центр.

Однако Петренко заметил, что в Курганской области нет никакого сомнения в уровне образования и в компетенции врачей, в качестве работы среднего медперсонала.

А потом уже, по завершению визита состоялась встреча за круглым столом с участием заместителя губернатора по социальной политике, директора департамента здравоохранения и других лиц.

По информации департамента здравоохранения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.