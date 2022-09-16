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В Кургане отремонтировали 13 дворов

Работы по благоустройству городских пространств продолжаются.

19 сентября, 2022 - 18:30

Многие курганцы ждут, когда же завершатся работы по благоустройству их дворовых территорий.

Глава города Елена Ситникова в своём телеграм-канале сегодня, 19 сентября, написала, что местные власти продолжают в этом направлении. «13 дворов уже отремонтированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На фото – один из дворов по улице Красина. Сейчас подрядчик ведёт здесь земляные работы – меняет бортовой камень и асфальт. Скоро в Кургане станет ещё на несколько благоустроенных дворов больше», - отметила глава Кургана.

Онлайн-голосование за возможные общественные территории благоустройства проводилось на  федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Завершилось оно 31 мая 2022 года. Областной центр представил 12 общественных территорий. Всего в голосовании за общественные территории приняли участие более 26 тысяч граждан.

 

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19 сентября, 2022 - 18:30

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