В Кургане отремонтируют 2066,5 метров улицы Куйбышева

Сейчас по улице Куйбышева в Кургане ведут работы по фрезерованию старого изношенного дорожного полотна на участке от Половинской до Бурова-Петрова, длина участка – 1300 метров. Задействованы семь единиц дорожной техники и пять человек рабочих. В рамках контракта планируют отремонтировать Куйбышева на участке от Половинской до Пролетарской. В общей сложности протяжённость ремонтируемого участка составит 2066,5 метров, уточнили в пресс-службе администрации города.

«Мы работаем пополосно, занимая лишь половину проезжей части, поэтому ограничивать движение на участке от улицы Половинской до улицы Бурова-Петрова не планируется, – пояснил заместитель директора по общим вопросам Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников. – К укладке асфальтобетонных смесей перейдём уже ночью, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилистов. Сейчас идёт фрезерование деформированного асфальтобетонного покрытия, затем будем укладывать выравнивающий нижний слой и параллельно начнём замену бортовых камней».

Этот участок планируют завершить до 15 августа. На следующем участке – от улицы Бурова-Петрова до улицы Пролетарской – начнут работы уже после 15 августа.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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