В Кургане отремонтируют 37 километров дорог

В Кургане в этом году в нормативное состояние будут приведены 32 участка улично-дорожной сети общей протяжённостью 37 километров - благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в городе ведётся ремонт сразу нескольких путепроводов – важных транспортных артерий, идёт крайне необходимая замена изношенных коммуникаций, отметили в пресс-службе администрации города. Как обычно, летом проходят гидравлические испытания – подготовка теплосетей к зиме, в этот период часто приходится проводить дополнительные «раскопки» – очень важно качественно подготовить город к новому отопительному сезону.

Все эти работы необходимы для дальнейшего жизнеобеспечения города, для спокойной, безопасной и комфортной жизни курганцев. Но ради этого сегодня горожанам приходится терпеть временные неудобства: некоторые улицы перекрыты. Подробно ознакомиться с тем, какие улицы закрыты для движения транспорта на сегодняшний день, и заранее спланировать оптимальный маршрут курганцам поможет карта.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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