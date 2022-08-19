В Кургане отремонтируют фасады 11 многоквартирных домов

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов проверил, как ведутся работы на фасадах домов №№ 37 и 87 по улице Гоголя, № 37 по улице Советской, № 42а по улице Куйбышева и № 66 по улице Пролетарской.

Как рассказал первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, в текущем году планируют отремонтировать фасады 11 многоквартирных домов на центральных улицах города, таких, как Пролетарская, Советская, Куйбышева, Гоголя, Красина, Ленина.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на фасадах пяти зданий. В ближайшее время подрядная организация приступит к работе на фасаде здания по улице Ленина, 24. Администрация города Кургана ежедневно отслеживает ход работ, взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, управкомпаниями, предпринимателями, чьи торговые объекты размещены на первых этажах ремонтируемых зданий, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Работы на фасаде дома № 87 по улице Гоголя уже завершаются. Практически отремонтирован фасад со стороны двора. В ближайшее время рабочие приступят к покраске цоколя дворового фасада.

На фасаде дома № 37 по улице Гоголя продолжаются работы по отбивке старой штукатурки. Со стороны улицы Томина рабочие устанавливают армирующую сетку, чтобы затем нанести декоративную штукатурку. Работы здесь ведет подрядная организация ООО «Гриокс».

Ремонт фасадов будет завершён ориентировочно в городе к октябрю – началу ноября.

Фото с сайта администрации города Кургана.