В Кургане патруль Росгвардии по «горячим следам» задержал подозреваемого в грабеже

Накануне днем в третьем микрорайоне города Кургана наряд вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии по «горячим следам» задержал мужчину, открыто похитившего у несовершеннолетнего мобильный телефон и скрывшегося в неизвестном направлении.

К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам Росгвардии обратился отец ребенка. Передав в дежурную часть сообщение о происшествии, росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску подозреваемого.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что через несколько минут правоохранители заметили подходящего по приметам прохожего. Подозреваемый был задержан и передан полиции, похищенное изъято. Злоумышленником оказался 27-летний несудимый житель города.

Возбуждено уголовное дело.

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