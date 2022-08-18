В Кургане педагоги-навигаторы помогут школьникам в выборе профессии

Педагогов-навигаторов в Курганских школах станет больше. В августе этого года 54 учителя со всего региона пройдут онлайн-обучение, чтобы научиться направлять учеников в дальнейшие профессии.

В прошлом году 31-летний педагог уже участвовал во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», который проходит в рамках нацпроекта «Образование». Он помог определиться с выбором профессии более двум тысячам зауральских школьников.

«В этом году педагогов погрузят в тонкости профориентологии с помощью онлайн-лекций и вебинаров, в ходе которых расскажут о методологии, диагностике, форматах и технологиях современной профориентации. Заключительным этапом для них станет итоговое тестирование и получение удостоверений педагога-навигатора», - уточнила Татьяна Скок.

Чем больше наставников – тем больше школьников определят жизненные ориентиры и поймут, чем хотят заниматься на протяжении всей жизни. Ожидается увеличение аудитории проекта «Билет в будущее». Порядка пяти тысяч с 6 по 11 класс смогут пройти профориентационное тестирование. В этом году будет доступны 11 площадок по более чем 50 направлениям.

По информации департамента образования и науки Курганской области.