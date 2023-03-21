В Кургане пенсионерка хотела снять с себя порчу и лишилась золотых украшений

В Кургане пенсионерка лишилась золотых украшений и денег. На улице к ней подошла мошенница и предложила снять порчу.

Незнакомка проследовала домой к потерпевшей. Там она убедила пожилую женщину собрать денежные средства и ювелирные изделия, завернуть в ткань и положить под подушку. После завершения «ритуала» злоумышленница скрылась. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила, что золотые изделия пропали, а настоящие деньги заменены на купюры «банка приколов». Общий материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении хищения. Оперативники задержали 49-летнюю ранее судимую злоумышленницу на территории Щучанского округа, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. У неё изъяли похищенные ювелирные изделия и часть денежных средств, которые она не успела потратить. Следователем отдела полиции №3 УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Гражданам, пострадавшим от её действий, необходимо обратиться в полицию.

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