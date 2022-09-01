В Кургане первоклассникам напомнили правила пожарной безопасности и вручили заветный «ключ знаний»

В Курганском центре социальной помощи семье и детямсостоялосьпраздничное мероприятие, посвящённое Дню знаний.

Школьная форма, портфель и канцелярия — собрать ребенка в школу, а особенно первоклассника — задача не из простых. Именно поэтому для поддержки социально-незащищенных семейв Курганской области уже который год подряд проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Партнерами акции неизменно выступают и сотрудники областного чрезвычайного ведомства.

Специалисты Дома молодёжи организовали яркую и интересную развлекательную программу для 20 будущих первоклашек. Мальчишки и девчонки искали заветный «ключ знаний», и для этого, разделившись на команды, проявляли такие ценные для первоклассника качества как смекалку, уверенность в своих силах и умение работать в команде. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства в игровой форме повторили с ребятами правила пожарной и личной безопасности. «Ребята узнали, к чему приводит детская шалость с огнем, как нужно действовать в случае возникновения пожара дома и в школе. Дети активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы по противопожарной тематике», - рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В заключение мероприятия сотрудники МЧС пожелали подрастающему поколению успешного старта в учебе, только позитивного настроения, творческих достижений и вручили «без пяти минут первоклашкам» подарки, которые пригодятся им для успешной учебы.

Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.