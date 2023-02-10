В Кургане по одному билету можно будет проехать на двух автобусах

Курганские пассажиры могут пересаживаться с одного автобуса на другой, не покупая билет повторно. Об этом «Новому миру» заявил директор Транспортного управления г. Кургана Павел Коваленко.

- С 15 февраля в городе закроют на ремонт Чеховский путепровод. В настоящее время по нему проходят маршруты общественного транспорта №№ 66, 94 и 366. Они связывают такие крупные районы, как Рябково, Заозерный, Энергетики, центр города и Восточный. Чтобы обеспечить транспортную доступность для их жителей, мы перестроили движение этих маршрутов, - сообщил собеседник нашего издания.

По словам Павла Коваленко, пассажиров, которые едут из Рябково и Заозерного, будут довозить до остановки «2-й микрорайон» по улице Мостостроителей. Затем им нужно будет пешком через железнодорожные пути дойти до остановки «2-й микрорайон» уже на улице Загородной (это буквально 300 метров).

Там их будет ждать автобус, следующий по тому же маршруту. Он через Карчевскую рощу по улице 2-й Часовой провезет пассажиров мимо «Курганприбора» и Автобусного завода, а после транспортного кольца, прозванного в народе «У танка», проследует по своему привычному маршруту — через центр города в Восточный район (№94) или в район Энергетики (№№ 66 и 366).

В обратном направлении перевозка пассажиров будет осуществляться по тому же принципу — с переходом через железнодорожные пути во 2-м микрорайоне с улицы Загородной на улицу Мостостроителей.

- Важная деталь — при пересадке покупать второй билет не придется. Пассажир должен будет передать билет из первого автобуса кондуктору из второго, а взамен получит другой. Поэтому настоятельная просьба к пассажирам: после высадки из первого автобуса не выбрасывайте билет, он вам еще пригодится, - обратил внимание Павел Коваленко.

И еще один небольшой, но приятный для пассажиров нюанс. Поскольку маршруты №№ 66 и 94 обслуживает один перевозчик, ООО «Транссревис», при пересадке билет будет действителен в обоих автобусах. Например, пассажир, который доехал до 2-го микрорайона на автобусе №66, сможет пересесть на автобус №94, и второй билет ему покупать не придется.

- Мы постараемся синхронизировать движение автобусов, чтобы при пересадке пассажирам не пришлось ждать своего автобуса, и они смогли сразу уехать по своему маршруту, - пообещала «Новому миру» руководитель ООО «Транссервис» Наталья Кутепова.

Добавим, что описанные изменения в обслуживании пассажиров вступят в силу с 15 февраля. С этого дня в Кургане начнут ремонтировать Чеховский путепровод. Проезд грузового и общественного транспорта запретят. Для легковых автомобилей движение организуют по реверсивной схеме с помощью светофора. После окончания демонтажных работ Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения всего транспорта.

Ремонт поможет привести в порядок несущие и опорные конструкции Чеховского путепровода. Это необходимо чтобы важная для горожан транспортная артерия еще долгие годы могла служить жителям Кургана. Временные неудобства – необходимая и не столь большая цена за качественно отремонтированный путепровод, сообщает официальный сайт Администрации г. Кургана.

Николай Волков.

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