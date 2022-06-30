В Кургане почти на два месяца закроют Некрасовский мост

Движение по Некрасовскому мосту временно закроют с 6:00 часов 2 июля до 24:00 часов 25 августа.

С ходатайством о перекрытии моста для проезда автомобильного транспорта, автобусного и пешеходного движения в администрацию города Кургана обратилась подрядная организация ООО «Альфа-Строй», сообщили в пресс-службе муниципалитета. Подрядчик обосновал это тем, что закрытие путепровода позволит более качественно и быстро выполнить весь комплекс работ, связанных с бетонированием и восстановлением практически заново шкафных конструкций моста, что предусмотрено проектно-сметной документацией.

По словам директора Департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, подрядчиком был предоставлен скорректированный график производства работ. «С нашей стороны было согласовано перекрытие проезда с 6.00 часов 2 июля до 24.00 часов 25 августа 2022 года. Мы приносим свои извинения жителям города за доставленные неудобства. Подчеркну, что это временные неудобства. Путепровод нуждается в ремонте. Мы обращаемся ко всем горожанам отнестись с пониманием к этой ситуации. Закрытие моста позволит подрядной организации выполнить ремонтные работы максимально быстро и качественно и сдать объект в сроки, установленные контрактом. После окончания всех работ жители смогут в будущем пользоваться им в прежнем режиме и передвигаться уже по прочному и отремонтированному путепроводу», - сказал Андрей Владимирович.

На период закрытия путепровода будет изменено движение общественного транспорта. По информации Транспортного управления, движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:

- №№ 12, 19, 311, 353, 360, 361, 365 – улицы К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя, Б.-Петрова, Некрасова, пр. Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- № 363 в прямом направлении - пр. Машиностроителей, улицы Некрасова, Б.-Петрова, Гоголя, Пролетарская, К. Мяготина, Ленина, Станционная и далее по маршруту;

- № 13 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Б. Петрова, Некрасова, пр. Машиностроителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- №№ 31, 301, 308, 312, 391 - пр. Машиностроителей, ул. Некрасова, Б.-Петрова, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

- №№ 5, 20, 304, 307, 309, 316, 318, 320, 321, 324, 327, 331, 368, 381, 388, 396, 403 – пр. Машиностроителей, ул. Некрасова, Б.-Петрова, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на всех существующих остановочных пунктах.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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