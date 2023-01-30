В Кургане почти на две недели частично закрыли проспект Машиностроителей

Участок проспекта Машиностроителей в Кургане сегодня, 23 января, закрыли для движения транспорта.

Речь идёт об участке от строения №1а (ТЦ «Алые паруса») до 1 (Офисный центр).Накануне на напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогой в районе Некрасовского моста, произошла аварийная ситуация, сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

Запрет на проезд автотранспорта действует до 21:00 часа 5 февраля. Просим водителей заранее планировать свой маршрут.

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