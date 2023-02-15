В Кургане почтили память земляков, погибших в локальных конфликтах

Обращаясь к защитникам Отечества, заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова отметила: «Вы добросовестно, с честью и достоинством выполнили свой воинский долг. Многие наши земляки ценой собственной жизни отстояли интересы нашей Отчизны. Вечная память павшим героям. Благодарю всех, кто сегодня активно участвует в патриотическом воспитании молодежи, в поддержке ребят, выполняющих свой воинский долг в ходе СВО».

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов вручил медаль «За воинскую доблесть» II степени участнику СВО – сержанту Николаю Пастухову, которой командование наградило бойца за отвагу и мужество, проявленные в бою. И передал матери погибшего в бою добровольца орден Мужества, которым был награжден рядовой Михаил Раков.

Минутой молчания почтили память всех земляков, погибших в военных конфликтах. Десятки траурных гвоздик легли к подножию мемориала в знак искреннего уважения и признательности за героизм и мужество.