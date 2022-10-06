В Кургане поддержали заявление губернатора о перенаправлении денег на экипировку мобилизованных

«Курганцы уже привыкли, что к Новому году наш город превращается в сказку. Мы старались купить новое оборудование, дополнительные гирлянды, чтобы наш город сиял разными красками и радовал наших горожан. Но в этом году совместно с правительством Курганской области и губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым принято совместное решение о том, что все средства, которые были предусмотрены в нашем бюджете на покупку нового оборудования к Новому году будет направлено на приобретение экипировки нашим мобилизованным курганцам», - заявила Елена Ситникова

Она выразила уверенность, что это абсолютно правильное решение.

«А город мы обязательно украсим, только теми фигурами, которые были приобретены городом в предыдущие годы. И он будет обязательно красивым», - добавила глава города.

Напомним, что ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем телеграм-канале о том, что бюджетные деньги, которые в нынешнем году планировали потратить на украшение муниципалитетов к Новому году, направят на приобретение экипировки и снаряжения для мобилизованных из региона граждан.

«Уверен, вы все поймёте нас и поддержите», - обратился к жителям глава региона.

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