В Кургане подключают к теплу объекты социальной сферы

В Кургане школы, детские сады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу по заявкам руководителей с 27 сентября. Соответствующие постановление подписала глава города Елена Ситникова.

Сегодня в городской администрации прошла пресс-конференция по началу отопительного сезона.

«Департаментом жилищно-коммунального хозяйства был проведен мониторинг среднесуточной температуры. На основании данных, по нормативу это 5 дней, мы объявляем отопительный сезон. Для объектов 1-й категории с 27 сентября, для объектов второй категории с 3 октября. Началу нового отопительного сезона предшествовала серьезная подготовительная работа, был организован штаб по подготовке. В ежедневном режиме мы проводили совещания с руководителями управляющих компаний, с ресурсоснабжающими компаниями, где разбирали проблемные вопросы, также были выездные штабы, где мы с сотрудниками департамента и ресурсоснабжающими организаций плодотворно отрабатывали все проблемные вопросы», - рассказал директор департамента Роман Медведев.

На территории города в текущий момент 1952 многоквартирных дома, из них 1501 запитан от отопления Курганской генерирующей компании, 274 от КТЭС, 177 — от прочих ресурсоснабжающих организаций: «Прометей», «Молоко Зауралья».

«На текущий момент могу отметить, что подготовка продолжается, есть ряд многоквартирных домов, ряд управляющих компаний, которые не подготовили свой жилфонд. Это Куйбышева, 70 и 72, Бажова, 138, М. Горького, 149, ул. 9 мая, 2Д, Гагарина, 48, 60 и 62. Но дедлайн выставлен до 3 октября. Это ряд управляющих компаний, в том числе УК «Восток», которая в этом году столкнулась с определенными проблемами, несколько домов УК «Прометей». Опасений на их счет мы не видим, наши сотрудники выезжают 2 раза в день, в выходные все работали. Генерирующая компания также выводит контролеров в выходные, чтобы они проводили опрессовку. Департамент продолжает ежедневно контролировать ситуацию», - добавил Роман Медведев.

Исполнительный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев рассказал о подготовке тепловых пунктов и аварийных работах на участках, которые не прошли гидравлические испытания.

«Эти работы обеспечивают нам надежность в зимний отопительный период, мы уверены в состоянии сетей в предстоящий зимний период. Важным этапом в подготовительных работах был капитальный ремонт по улице М. Горького, на сегодняшний день трубопровод полностью заменен. Он смонтирован, все отводы подключены к домам, остались работы по частичной изоляции закрытых лотков, по засыпке и асфальтированию, то есть по благоустройству. Теплосеть по улице М. Горького находится под нагрузкой и, как все сети в городе, подает сегодня теплоноситель. С выходных наша организация и КТЭС начали заполнять теплоносителем свои сети. Уже сегодня теплоноситель поступает в садики, больницы. Сегодня с вечера к системе отопления будут подключаться школы. Подключение многоквартирных домов будет проходить по графику, который выстроен с учетом сдачи домов», - отметил Александр Прибылев.

«По улице М. Горького - на всем участке до улицы Ленина у нас закончено благоустройство в рамках нашего проекта капитального ремонта. Мы оставляем черновой слой асфальта, чистовой слой асфальта будет обеспечен подрядчиком по муниципальному контракту по проекту «Безопасные качественные дороги». Это же касается участка от Ленина до Пролетарской. А на участке от Пролетарской до Савельева и чистовая укладка будет нашей», - добавил руководитель генерирующей компании.

Роман Медведев сообщил, что в скором времени при департаменте начнет работать «горячая линия», телефон которой будет сообщен чуть позже.

«Все 252 объекта соцсферы у нас подготовлены, 33 из них областные, 217 — городские. Все руководители получили паспорта готовности и готовы принять теплоноситель», - подытожил Роман Медведев.

Василий Малухин. Фото автора .

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