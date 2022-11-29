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В Кургане подвели итоги фестиваля инклюзивного спорта и творчества

За организацию фестиваля «Грани успеха» отвечал Курганский Дом молодежи.

29 ноября, 2022 - 18:06

В 3-х этапах фестиваля участвовали в общей сложности 10 команд и 100 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Не менее половины участников каждой команды составляли молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Первый этап фестиваля под названием «Танцевальная импровизация» состоялся в апреле. В сентябре в рамках второго – спортивного этапа инклюзивные молодежные команды участвовали в состязаниях «Семейная IT-Зарница». Отметим, соорганизатором спортивных соревнований выступила Курганская областная молодежная организация «XXI ВЕК» при поддержке гранта Главы города Кургана. Третий – театральный – этап фестиваля состоялся в ноябре и включал в себя два конкурсных испытания: домашняя заготовка номера и создание этюда на заданную тему.

Первое место по итогам всех трех этапов фестиваля «Грани успеха» заняла команда инклюзивной театральной школы «Инклюзион. Школа. Курган» под руководством Оксаны Кириевской. На втором местекоманда объединения детей с ограниченными возможностями здоровья «Лети, лети, лепесток» Центра «Мостовик» (педагоги Людмила Владимирова и Оксана Горт). Третье место завоевала команда студии инклюзивного творчества «Многогранник» под руководством Анастасии Ужгиной.

Фото Курганского дома молодежи

 

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29 ноября, 2022 - 18:06

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