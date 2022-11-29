В Кургане подвели итоги фестиваля инклюзивного спорта и творчества

В 3-х этапах фестиваля участвовали в общей сложности 10 команд и 100 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Не менее половины участников каждой команды составляли молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Первый этап фестиваля под названием «Танцевальная импровизация» состоялся в апреле. В сентябре в рамках второго – спортивного этапа инклюзивные молодежные команды участвовали в состязаниях «Семейная IT-Зарница». Отметим, соорганизатором спортивных соревнований выступила Курганская областная молодежная организация «XXI ВЕК» при поддержке гранта Главы города Кургана. Третий – театральный – этап фестиваля состоялся в ноябре и включал в себя два конкурсных испытания: домашняя заготовка номера и создание этюда на заданную тему.

Первое место по итогам всех трех этапов фестиваля «Грани успеха» заняла команда инклюзивной театральной школы «Инклюзион. Школа. Курган» под руководством Оксаны Кириевской. На втором месте – команда объединения детей с ограниченными возможностями здоровья «Лети, лети, лепесток» Центра «Мостовик» (педагоги Людмила Владимирова и Оксана Горт). Третье место завоевала команда студии инклюзивного творчества «Многогранник» под руководством Анастасии Ужгиной.

Фото Курганского дома молодежи

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