В Кургане подвели итоги Фестиваля снежных скульптур

За два дня горсад украсили сюжеты русских народных сказок и известных мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Тридцать три богатыря», «Добрыня и Змей», «Лебедь, щука и рак» из басни Крылова, сюжет мультфильма «38 попугаев». Появился и самый популярный на сегодня персонаж - Чебурашка.

По сообщению управления культуры региона, первое место жюри присудило Марии Ваваевой (г. Екатеринбург) и Виталию Чантурия (г. Иркутск). Они исполнили философскую композицию «На всех парусах».

Второе место заняли Алексей и Евгений Катковы со скульптурой «Добрыня и Змей» (г. Курган).

Третье место у Андрея Сыровацкого и Сергея Подцезерцева (г. Курган). Художники представили сюжет известного мультфильма «38 попугаев».

В снежном фестивале приняли участие скульпторы из Кургана, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска, Тюмени и Перми. Художники создали 12 больших произведений, которые и оценивало жюри состоящее из членов Курганского регионального Союза художников России. Над малыми формами работали начинающие скульпторы - ребята из «Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина» и участники семейного клуба «Оберег». Всего в горсаду в честь 80-летнего юбилея Курганской области появилось 22 скульптуры. Снежные произведения искусства будут радовать курганцев и гостей нашего региона до конца зимы. В дальнейшем организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным.

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