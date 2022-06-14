В Кургане подвели итоги конкурса «Туристический сувенир Кургана»

Сегодня в Кургане подвели итоги открытого конкурса на разработку сувенирной и подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана». Награждение победителей состоялось в гостиной «Репка».

- Я рада, что каждый раз от конкурса к конкурсу количество участников открытого конкурса на разработку сувенирной и подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана» постоянно увеличивается. Благодаря сувенирам гости, приезжающие в наш в город, смогут увезти с собой домой частичку Кургана, и с теплотой будут вспоминать о нашем городе, рассказывать о нем своим друзьям и знакомым. И наш город станет еще более узнаваемым далеко за его пределами, - сказала Елена Ситникова.

Во время мероприятия отмечалось, что первый конкурс на лучшую сувенирную продукцию Кургана был проведен Туристско-информационным центром в 2012 году. «За 10 лет мы с уверенностью говорим, что в Кургане есть мастера, работы которых составляют достойный городской фонд сувенирной продукции. Эти сувениры представляют наш город на региональных и всероссийских выставках, занимают призовые места», - подчеркнула начальник курганского ТИЦа Екатерина Панькова.

Конкурс «Туристический сувенир Кургана» проходил с 14 февраля по 11 мая 2022 года. Принять в нем участие могли организации, индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-прикладного творчества, студенты специализированных факультетов, дизайнеры, творческие и авторские коллективы, занимающиеся производством сувенирной продукции. В этом году на конкурс поступило 54 работы от 33-х участников в возрасте от 12 до 60 лет. По словам Екатерины Эдуардовны, авторы старались отразить историю, передать особенности края, частичку традиционной народной культуры. «На протяжение 10 лет наш конкурс выявляет лучшие образцы изделий народных умельцев. Участие в конкурсе – это еще и возможность получить компетентную оценку своему творчеству, научиться создавать туристический сувенир», - уточнила она.

Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники музеев, специалисты в области декоративно-прикладного творчества, художники. В 2022 году конкурс проходил по 6 номинациям: «Сувенир Кургана», «Гастрономический сувенир» (напитки, еда), «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», в том числе «Сувенир культурно-исторического комплекса «Царево Городище» и «Сувенир-игрушка (игра)». Самое большое количество заявок было подано в номинацию «Сувенир Кургана».

По информации администрации Кургана.