В Кургане подвели итоги мероприятий по борьбе с наркоманией

На очередном заседании межведомственного Совета при главе города Кургана по профилактике правонарушений обсуждались результаты реализации плана мероприятий по профилактике незаконного оборота наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.

По информации Департамента социальной политики администрации города Кургана, работа по профилактике наркомании в молодёжной среде ведётся на постоянной основе. Так, например, даже в период летних каникул, с 20 по 26 июня 2022 года во всех городских общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования были проведены в общей сложности более 200 мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией. Среди них – акции «Цени свою жизнь», «Наша безопасность», «Скажем вредным привычкам – НЕТ!». Также состоялись флешмобы «Наркотикам – нет!», «Мы за ЗОЖ», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», тренинг «Умей сказать нет». С детьми и подростками проводились беседы «Наркомания – путь в никуда», «Административные наказания», «Вред наркотических веществ». В официальных группах образовательных учреждений в социальных сетях были размещены информационные листовки. В школах прошли родительские собрания, совещания с классными руководителями, посвящённые профилактике незаконного оборота наркотиков. Охвачены более 10 тысяч детей и почти 500 педагогов.

По информации УМВД России по городу Кургану, в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни летом 2022 года на территории областного центра организовано проведение 33 правовых лекториев, пяти спортивных мероприятий с участием в общей сложности 580 несовершеннолетних.

Фото из архива Курганского Дома молодёжи.

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