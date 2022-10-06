В Кургане покажут фильм Михаила Кукушкина «История болезни»

Накануне руководитель Курганского регионального Ресурсного центра при Общественной палате Михаил Белоусов встретился с режиссером Михаилом Кукушкиным. На встрече разговор шел о проекте, который реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общественной палаты Курганской области.

Уроженец города Кургана, режиссёр Михаил Кукушкин снял фильм «История болезни». Короткометражную ленту отметили на фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, где состоялся премьерный показ фильма.

«История болезни» — это фильм о любви и страхе, о милосердии и заботе, о том, какие риски стоят перед врачами ежедневно, когда нужно в считанные часы, а иногда и минуты принимать решение о спасении жизни пациентов.

В Кургане показ фильма состоится 7 октября в Библиотеке им. Югова (ул. Комсомольская, 30), в рамках кинолектория «CinemaLex». Начало показа в 16:30.

В планах режиссера продолжить участие в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив.

Отметим, что Курганский региональный Ресурсный центр при Общественной палате Зауралья оказывает поддержку некоммерческим организациям и активным гражданам региона.

Источник: Общественная палата Курганской области.