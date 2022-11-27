В Кургане полицейские и сотрудники УФСИН нагрянули к условно осужденным

После операции «Условник», которую в регионе провели сотрудники УФСИН России по Курганской области с региональным УМВД, 10 граждан могут отправить в места лишения свободы за нарушение порядка отбывания наказания.

9 «условников» могут схлопотать дополнительные ограничения, а 6 граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, могут получить продление испытательного срока. Окончательное решение примет суд.

Всего по месту жительства правоохранители проверили более 2,5 тысяч осужденных, отбывающих наказание без изоляции от общества.

- Операция «Условник» была организована с целью профилактики правонарушений и повторных преступлений среди осужденных. В ней участвовали 168 сотрудников правоохранительных органов. В ходе мероприятия выявлено 28 фактов нарушения порядка отбывания наказания: смена места жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, отсутствие по месту жительства в ночное время, - рассказали в курганском УФСИН.

Особое внимание уделяли гражданам, отбывающим наказание за неуплату алиментов, управление транспортом в нетрезвом виде, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.

С осужденными провели профилактические беседы о недопустимости совершения повторных преступлений.