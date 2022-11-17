В Кургане полицейские применили табельное оружие при задержании нетрезвого водителя

Инспекторами отдельного батальона дорожно-патрульной службы Управления МВД России по городу Кургану задержан нетрезвый водитель, создававший угрозу жизни и здоровью других участников движения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале «МВД Медиа».

По словам официального представителя МВД РФ, ночью госавтоинспекторы попытались остановить автомобиль ВАЗ-2112 на улице Дзержинского для проверки документов. Однако водитель их требования проигнорировал. Спустя некоторое время к преследованию подключился еще один наряд ДПС, и машину удалось остановить.

Полицейские подошли к автомобилю, двери которого оказались заблокированы. Один из сотрудников полиции разбил стекло, чтобы задержать правонарушителя. Однако тот нажал на педаль газа, и машина начала движение, потянув за собой инспектора ДПС и причинив ему травмы. Затем, совершив столкновение с патрульным автомобилем, водитель, опасно маневрируя, попытался скрыться.

«Полицейские возобновили преследование. Когда автомобиль нарушителя выехал за черту города, они применили табельное оружие. Машина была остановлена, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказал Ирина Волк.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что 39-летний житель Кургана находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

«В настоящее время пострадавший сотрудник полиции проходит лечение. По факту применения насилия в отношении представителя власти следственными органами принято процессуальное решение», - добавила официальный представитель МВД России.