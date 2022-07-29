В Кургане полным ходом идёт реконструкция стадиона «Локомотив»

По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова идёт реконструкция стадиона «Локомотив» в Кургане. В 2021 году этот спортивный объект был передан Южно-Уральской железной дорогой в муниципальную собственность. В этом году он получит новую жизнь, на его месте появится спортивно-рекреационный парк для комфортного отдыха горожан разных возрастов, сообщает пресс-служба главы региона.

«Стадион «Локомотив», некогда любимое место курганцев, много лет по факту был просто закрыт. В этом году, как и обещали, проводим его реконструкцию. В результате хотим получить площадку, удобную не только для занятий спортом, но и для рекреации и прогулок», - написал на своей странице «ВКонтакте» Вадим Михайлович Шумков.

В спортивно-рекреационном парке предусмотрены разные площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, вообщем, для тихого отдыха. Здесь благоустроят детские площадки, прогулочная аллею, поставят тренажеры для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре стадиона запланировано поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором. Вместо трибун построят три крытых модуля, в которых расположатся пункт проката спортивного инвентаря, туалеты и раздевалки. На территории высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень, рябину и другие виды зеленых насаждений. По всему периметру спортивно-рекреационного объекта смонтируют новые линии освещения.

По итогам электронного аукциона контракт заключен с ООО «Билдинг Технолоджис» (BUILDING TECHNOLOGIES). Контролировать работы поручено властям Кургана.

Со слов представителя подрядчика Белова, на объекте демонтированы три из четырех участков старого асфальтобетонного покрытия. Демонтирована и вывезена аварийная трибуна. Проведена геодезия территории, размечены дорожки, прогулочные зоны, зона под футбольное поле и зона для зеленых насаждений. На объекте сейчас работают 8 человек, 5 единиц техники. Сейчас начались работы по обустройству дорожек, которые будут уложены плиткой. Начинается закладка фундамента под модули для общественного туалета и пункта проката спортивного инвентаря».

Художники из творческого объединения «Абстракт» скоро приступят к нанесению эскизов будущих рисунков на темы спорта и семейного досуга.

Фото пресс-службы губернатора.

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