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В Кургане построят новую дорогу по улице Бурова-Петрова до Куйбышева

Исполнение контракта - 2023 год.

20 октября, 2022 - 14:41

«Документы на строительство нового участка дороги по улице Бурова-Петрова до улицы Куйбышева направлены в центр закупок. Исполнение контракта - 2023 год», - написал в личном телеграм-канале  Вадим Шумков.

По словам главы региона, на днях туда же отправляется заявка на строительство «с нуля» дороги по улице Фарафонова.

«Для Кургана объекты масштабные, знаковые, необходимые. Будем строить, - отметил губернатор.

В минувшее воскресение Вадим Шумков в поздравительном обращении к дорожникам сообщил, что за три года в Курганской области проведён ремонт более 1500 км дорог. Ремонтируются мосты. Строятся новые дороги, тротуары, массово ремонтируются дворы.

«Регион очень быстро меняется вашими руками в лучшую сторону. Не оставляйте в стороне вопросы качества», - обратился губернатор к дорожникам.

 

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20 октября, 2022 - 14:41

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