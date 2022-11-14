В Кургане появились «команды супергероев»

Сегодня, 13 ноября, в Кургане стартовал традиционный, уже 12-й по счету городской Фестиваль молодых семей «Молодые семьи молодого Кургана». Церемония открытия прошла в торгово-развлекательном центре «ГиперСити».

Особенностью фестиваля этого года стало участие в нем многодетных семей. Это семьи с тремя, четырьмя, а некоторые даже с пятью детьми в возрасте до 18 лет, проживающие на территории города Кургана.

Темой фестиваля этого года стала «Команда супергероев». По замыслу организаторов, многодетные семьи – самые что ни на есть героические и обладают настоящими сверхспособностями.

В борьбу за звание самой дружной, самой яркой, самой талантливой и суперспособной семьи этого года вступили 15 команд. Их приветствовала директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова.

- Мы очень рады видеть вас. В этом году в нашем фестивале принимают участие уникальные команды, в каждой из них — минимум 5 человек. Это трое и больше ребятишек и два родителя. Этим командам никакие трудности не страшны, и я уверена, что каждая из них справится со всем, что придумали организаторы. Это будут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, но самое главное, чтобы ваши семьи оставались дружными, крепкими и счастливыми. Каждая семья — это уже герои, - сказала Марина Самойлова.

Сразу после открытия семей ждало первое испытание — фотокросс «Сила творчества». Следующее испытание состоится 15 ноября, им станет кулинарный поединок «Сила питания».

16 ноября пройдут соревнования молодых семей по боулингу «Сила мяча». 20-го числа пройдут творческий конкурс «Сила восприятия», а также литературный конкурс «Сила слова и дела». А 23 ноября в мультицентре «Смолин» молодые семьи примут участие в квизе (интеллектуальной игре) «Сила знаний».

Финал фестиваля запланирован на 27 ноября, тогда и будут подведены итоги и объявлены имена победителей.

Учредителем фестиваля выступает Департамент социальной политики администрации г. Кургана, организатором – Курганский Дом молодежи, напоминает пресс-служба мэрии.

Фото сайта www.kurgan-city.ru.