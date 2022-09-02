В Кургане появились яркие пешеходные переходы

В Кургане прошла акция «Безопасный переход». ОГИБДД УМВД России по городу Кургану сообщает, что вблизи городских школ появились надписи перед пешеходными переходами.

Перед новым учебным годом сотрудники Госавтоинспекции с представителями общественности нанесли на асфальт яркие надписи с помощью трафаретов и красок. В центре города перед переходами появились надписи «Сойди с велосипеда», «Возьми ребёнка за руку», «Сними наушники». Организаторы акции «Безопасный переход» решили в очередной раз напомнить курганцам и необходимости соблюдения правил дорожного движения, основ безопасного поведения при пересечении проезжей части.

С наступлением учебного года увеличивается количество детей, переходящих проезжую часть. В результате значительно возрастает и количество нарушений ПДД со стороны юных курганцев, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. Автоинспекторы заботятся о жизни и здоровье участников дорожного движения, поэтому нанесли предупреждения. Сотрудники уверены, что «говорящие переходы» напомнят взрослым и детям о соблюдении безопасности на дороге.

В ближайшее время предупреждающие надписи у переходов появятся и в других районах города.

Фото ОГИБДД УМВД России по городу Кургану

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