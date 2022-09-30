В Кургане появилось еще одно памятное место

Сегодня в центре города, на фасаде дома № 29 по улице Урицкого, была установлена мемориальная доска в честь Анастасии Николаевны Ланских, Почётного гражданина Курганской области.

Трудовой путь Анастасии Николаевны начался в 1948 году. С 1954 года более десяти лет она возглавляла Куртамышский райпотребсоюз. Благодаря ей, потребительская кооперация в районе получила мощное развитие: вводились новые формы обслуживания, развивалось промышленное производство, введено в действие пять хлебозаводов, построены цехи по производству колбасных изделий.

С 1965 по 1974 год Анастасия Николаевна работала заместителем начальника Курганского областного управления торговли, с 1974 по 1983 год возглавила вновь созданное областное Управление общественного питания. Под ее руководством отрасль расцвела: была проведена большая работа по оснащению производственных цехов новым современным оборудованием, ежегодно в области вводилось по 15–20 столовых, в Кургане и в райцентрах открывались новые магазины, кафе и рестораны.

Это именно её трудами в Кургане было создано и работало долгие десятилетия любимое многими поколениями детское кафе «Сказка».

12 лет Анастасия Николаевна трудилась в Областном Совете ветеранов, с оперативностью, присущей ей, решала многие вопросы и защищала интересы пожилых людей.

Это был честный, открытый, сильный человек, каких мало. Анастасия Николаевна всю свою жизнь отдала на благо Курганской области, честно трудилась и радела за свой край всей душой.

Отметим, что в этом доме живут потомки еще двух Почетных граждан нашей области, Дмитрия Ивановича Уварова, возглавлявшего областной отдел народного образования, и Нары Егоровны Маркеловой, заместителя председателя Курганского облисполкома. Однако памятный знак пока всего один.

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