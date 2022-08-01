В Кургане появится новый парк

Работы проводятся по рамочной федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального, областного и городского бюджетов.

В 2021 года парк в 4-м микрорайоне Заозёрного жилого массива с большим отрывом стал лидером в онлайн-голосовании за общественные территории, которые планировалось обустроить по программе.

Заместитель директора департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Сергей Герасименко сказал: «Надеемся, что это общественное пространство станет местом притяжения для жителей Заозерного, любимым местом горожан для отдыха и прогулок».

Также он сообщил, что на прилегающей территории в следующем году будет устроена площадка для занятий экстремальными видами спорта, в том числе велоспортом ВМХ и скейтбордингом.

В этом году это только лишь первый этап благоустройства территории парка в 4-м микрорайоне Заозёрного жилого массива. Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории парка заключен с ООО «Артель». Стоимость контракта составляет 35 601 516, 00 коп. Согласно контракту работы должны завершиться 1 октября 2022 года.

В планах на этот год – выполнение вертикальной планировки участка, очищение водоёма, укрепление берега, создание тропиночной сети (необходимо проложить пешеходные дорожки с плиточным и асфальтобетонным покрытием), установка светильников и создание газонов.

«В следующем году благоустройство парка будет продолжено. Будет продлена пешеходно-тропиночная сеть, частично установлены малые архитектурные формы, будем рады помощи благотворителей», - отметил Сергей Герасименко.

Кроме того, после завершения всех работ по благоустройству на территории парка высадят крупномерные деревья, ивы разных пород, - эти деревья неприхотливы и хорошо приживаются на берегах водоёмов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой администрации города Кургана.

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