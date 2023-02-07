В Кургане появляются новые торговые точки

Аукционы, на которых выставляются права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, городской департамент экономического развития, предпринимательства и торговли проводит систематически. Победитель аукциона, разрабатывает проект, устанавливает павильон, в обязательном порядке проводит благоустройство прилегающей территории.

«Наша цель – комплексное наполнение общественных пространств города, – подчеркнула заведующая отделом торговли и потребительского рынка Евгения Водянникова. – В парках, на общественных территориях должны открываться современные и удобные пункты общественного питания, проката спортивного инвентаря, розничной торговли непродовольственными и продовольственными товарами. Это позволит сделать досуг курганцев и гостей города более комфортным. К примеру, в этом году планируется открыть новый нестационарный торговый объект в Центральном парке культуры и отдыха, ещё 3 подобных объекта откроются в Городском саду».

По словам завотделом торговли в прошлом году было заключено 24 договора с предпринимателями. В городе уже открылись 17 новых торговых объектов. Многие из них в составе остановочных комплексов. Оборудуя павильоны, предприниматели делают ночную подсветку и в зонах ожидания пассажиров общественного транспорта.

Сейчас 7 НТО пока находятся в процессе строительства и откроются в текущем году. А 10 февраля Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли планирует выставить на аукцион ещё 10 таких площадок.

Фото пресс-службы администрации города Кургана