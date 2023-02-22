В Кургане православные гимназисты приготовили подарки для пациентов детской больницы

Учащиеся православной Александро-Невской гимназии вместе с педагогом-организатором Галиной Корюкиной собрали и увезли подарки в Детскую областную больницу имени Красного Креста, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«Детям, которые проходят продолжительное лечение, мы оставили приятные воспоминания и скрасили дни, которые они находятся вдали от дома», - рассказала Галина Корюкина.

Тем самым ученики православной гимназии приняли участие во всемирной благотворительной акции под названием «Коробка храбрости», придуманной детскими врачами-онкологами за рубежом и подхваченной неравнодушными людьми в нашей стране.

Международный день детей, больных раком, который отмечается 15 февраля, задуман не как день отчаяния, а как праздник победы малышей и взрослых над страшным недугом. Смысл акции заключается в наполнении коробки игрушками, которые выступят в качестве «витаминок храбрости» для детишек, скрасят минуты их болезни, облегчат их страдания в процессе лечения и просто принесут радость.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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