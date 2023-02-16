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В Кургане православные собрали гуианитарную помощь мобилизованным

Участники проекта «Обитель Милосердия» отправили предметы первой необходимости в зону СВО

16 февраля, 2023 - 12:04

В рамках благотворительного проекта «Центр гуманитарной помощи “Обитель Милосердия” мобилизованным было передано: 275 окопных свечей, 193 метра полиэтиленовой пленки, 499 пачек влажных салфеток, 134 зажигалки, 60 штук сухого горючего, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Проект реализуется на базе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери совместно с Курганским центром социальной помощи семье и детям при поддержке Главного управления социальной защиты населения области.

Также с 1 по 15 февраля в социальной столовой при трапезной Порт-Артурского храма было приготовлено и выдано более 270 порций горячих обедов для семей с детьми, пожилых, одиноких и инвалидов, являющихся подопечными Центра гуманитарной помощи.

Фото с официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте»

 

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16 февраля, 2023 - 12:04

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