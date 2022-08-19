В Кургане предпринимателям предложили размещать свои предприятия в индустриальном парке

Инвестиционное агентство Курганской области, созданное для реализации мер государственной поддержки, сопровождает бизнес на любом из этапов его реализации – от идеи до подбора земельного участка и подбора кадров на производство.

В настоящее время в регионе реализован широкий спектр мер финансовой поддержки, как сообщает Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области». Например, предусмотрено возмещение части затрат по договорам лизинга. Компенсировать можно до 50% затрат – до 50 млн рублей от суммы договора. Резиденты индустриальных парков могут получить компенсацию до 70% – в сумме до 60 млн рублей.

Помимо этого выдаются микрозаймы под льготные процентные ставки от 0,1 до 5% годовых. Микрозайм можно взять сроком до 3 лет и на сумму, не превышающую 5 млн рублей. Поручительство Гарантийного фонда обеспечивает до 50% от суммы кредита.

Промышленным предприятиям предоставляется возмещение затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре и быстровозводимые производственные помещения модульного и арочного типа в размере 50% для каждого из направлений, а также 20% затрат на приобретение нового оборудование.

На территории города Кургана за последние три года созданы и успешно развиваются Курганский индустриальный парк, «Курган Энергомаш», «Территория областного развития».

Индустриальный парк предполагает полное обеспечение в виде коммунальной инфраструктуры. Резиденты получают налоговые льготы, инвестор освобождается от дополнительных затрат на подведение газа. Государственная поддержка может помочь предпринимателям в покорении новых вершин, расширении бизнеса.

Курганский индустриальный парк включает в себя 25 предприятий, также там создаются два новых крупных производства. А в индустриальном парке «Курган Энергомаш» появилось 8 тысяч квадратных метров новых производственных площадей. Также там организованы импортозамещающие производства стальных шаровых кранов, латунных фитингов, труб из полипропилена.

По вопросу размещения предприятий на территории индустриальных парков можно обратиться в:

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» - адрес: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 325, тел./факс: 8-800-250-47-31, e-mail: Invest@invest45.ru , https://invest45.ru;

УК АО «Курганский индустриальный парк» - тел.: +7-903-798-83-32, e-mail: info@ipark45.ru