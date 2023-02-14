В Кургане презентовали центр помощи особенным детям

Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья презентовали Координационный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра, который создан по поручению губернатора Вадима Шумкова на базе новой детской поликлиники в Заозёрном. Сейчас центр проходит лицензирование, в ближайшее время после завершения процедуры он начнет работу.

Заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова вместе с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым, представителями медучреждений, сферы образования и социальной защиты населения обсудили с родителями, как они видят работу такого учреждения, какие дополнительные услуги им нужны, с какими вопросами им приходится сталкиваться при воспитании особенных детей.

«Я сама мама и понимаю, что такое воспитывать ребенка, который болен. Поэтому я хочу выразить восхищение вами, вашим мужеством, героизмом, за то, что вы находитесь рядом со своими детьми, боретесь за их жизнь. А мы здесь как раз для того, чтобы вам в этом помочь. Губернатор нам поставил задачу с коллегами это направление отрабатывать как одно из самых приоритетных. Мы должны четко понимать, куда ресурсы направить точечно, чтобы от них была отдача. Вижу, что диалог ведется очень активный. Будем двигаться вместе с вами, чтобы сделать вашу жизнь и жизнь ваших детей более комфортной», - отметила Наталья Кирилова, обращаясь к участникам встречи.

Центр будет работать по принципу одного окна, обращаясь сюда, родители и дети смогут получить помощь и консультации специалистов из разных сфер. Они уже обживают новые уютные кабинеты. Алексей Сигидаев, обращаясь к родителям, предложил им после знакомства с центром поделиться своими предложениями, чем его нужно дополнить, чего не хватает в оформлении, исходя из потребностей их детей. Работа центра на базе детской поликлиники в Заозёрном позволит в более комфортных условиях получать услуги узких специалистов поликлиники. Родители идею создания центра поддержали.