В Кургане прикрыли фирму интимуслуг, где работали несовершеннолетние

В Кургане создали организацию по оказанию платных интимных услуг. Она действовала с 2014 по 2021 годы.

В ходе расследования уголовного дела, фигурантами которого стали 13 человек, следствию удалось установить более 20 эпизодов преступной деятельности обвиняемых, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области. В процессе были задействованы и несовершеннолетние девушки.

В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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