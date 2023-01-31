В Кургане природный газ получили еще два микрорайона

«Газпром газораспределение Курган» газифицировал микрорайоны Кургана Нижняя Утятка и Старокомогоровка, а также территорию бывшего совхоза «Племзавод Черемушки».

Для этого газовики построили газопровод высокого давления протяженностью более 8 км, сети газораспределения и установили два шкафных регуляторных пункта. До границ 50 земельных участков построены газопроводы-вводы. Работы выполнены в рамках догазификации.

«Догазификация позволила обеспечить природным газом эти отдаленные микрорайоны Кургана, которые долгое время не было возможности газифицировать. На сегодня мы уже подключили 38 домовладений», – сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Напомним, ранее региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ежеквартально проводить проверки абонентов «группы риска». К ней относятся граждане, которые неоднократно нарушали правила пользования газовым оборудованием и не оплачивали коммунальные услуги, а также лица, ведущие асоциальный образ жизни.