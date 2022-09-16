В Кургане приводят в порядокболее 60 дворов

На встрече главы Кургана Елены Ситникововй и членов городского совета ветеранов обсуждался вопрос о ремонте дворов, в том числе в отдаленных микрорайонах.

В этом году в Кургане ремонтируются в общей сложности 64 двора, в том числе, 30 дворов по улице Красина. «Все городские дворы одновременно отремонтировать невозможно, но эта работа ведется на постоянной основе», – подчеркнула Елена Ситникова.

На центральных улицах города ремонтируют фасады зданий за счетсредств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области и целевых субсидий правительства региона, сообщили в пресс-службе администрации города.

Большое внимание администрация города уделяет вопросу озеленения улиц Кургана. В этом году осенью продолжатся работы по высадке деревьев на улицах города. Некоторые высаженные ранее не прижившиеся деревья, согласно условиям контрактов, заменят за свой счет подрядные организации.

Фото Николая Пушилина.

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