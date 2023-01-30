В Кургане продается офис бывшей телекомпании

В Кургане выставлен на продажу офис бывшего Информационного агентства «Курган.ру». Информатизация об этом размещена на рекламном портале «Авито».

Согласно тексту объявления помещение находится в подвале дома №36 по ул. Куйбышева (остановка общественного транспорта «ЗДС»). Площадь офиса составляет почти 295 кв. метров, у него есть отдельный вход с улицы и запасной выход.

Планировка представляет собой несколько кабинетов и большую студию для записи телевизионных программ (см. фото). Однако, как написано в объявлении, межкомнатные перегородки можно убрать и получить торговый зал.

«Подойдет как для работы офиса, так и для организации торговли. Стоимость продажи — 5 900 000 рублей», - указано на «Авито».

Напомним, что Информационное агентство «Курган.ру» стало правопреемником первой частной телекомпании Кургана «Регион-45». Она возникла на рубеже веков и, как многие отмечали, обеспечивала пиар тогдашнего губернатора Олега Богомолова.

Через «Регион-45», а потом «Курган.ру» прошло большое количество журналистов, работающих сейчас в различных СМИ нашего и других регионов. Информагентство «Курган.ру» включало в себя одноименный сайт и телевидение, которое транслировалось по одному из федеральных телеканалов.

Закат «Курган.ру» начался после того, как информагентство потеряло право вещания по федеральной «сетке». Это привело к массовому оттоку рекламодателей — бизнесу стало не интересно платить деньги за показ своих роликов по кабельному каналу «Курган.ру», который был мало раскручен и не особо пользовался популярностью у зрителей.

В информационном агентстве начались финансовые проблемы, персонал стал разбредаться. В пандемию 2020 года руководство свело численность штата к минимуму, а потом и оставшиеся сотрудники уволились.

Последние новости на сайте «Курган.ру» были размещены весной 2022 года. В настоящий момент он не открывается.

Финальное сообщение информагентства в социальной сети «ВКонтакте» датировано 2 марта 2022 года. В нем говорится, что на сайте «Курган.ру» ведутся технические работы, в связи с чем публикаций на нем в ближайшее время не будет. Последние фразы поста сейчас читаются трагически:

«Спасибо, что вы с нами! До скорой встречи!»

Так закончилась история первой частной телекомпании Кургана, офис которой сейчас продается через «Авито».

Николай Волков.

Фото сайта avito.ru и группы «Курган.ру» в социальной сети «ВКонтакте».