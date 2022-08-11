В Кургане продлят проезжую часть на улице Бурова-Петрова

Администрация города Кургана планирует продлить дорогу на улице Бурова-Петрова. Она свяжет прямым проездом улицы Карла Маркса и Куйбышева (сейчас на этом отрезке располагаются дома частного сектора). Об этом «Новому миру» рассказала директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Проект по «пробивке» готов. Администрация города Кургана уже выкупила все земельные участки, сейчас идет перемежовывание земельной части. Мы с данным проектом работаем, - сообщила собеседница нашего издания.

Ирина Саблукова не смогла уточнить, когда именно появится дорога. Однако у областных и городских властей, по ее словам, есть соображения, в какую программу эти работы включить, чтобы получить необходимое федеральное финансирование.

- Как только будет уже четкое понимание, и мы войдем в программу, я думаю, глава города Кургана сразу поделится этой радостью новостью с горожанами, - выразила уверенность директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Напомним, что в настоящий момент улица Бурова-Петрова связывает прямым проездом улицы Чернореченская и Карла Маркса. Она является альтернативой улице Пролетарской и проспекту Машиностроителей, по ней жители Заозерного жилого массива и района Рябково могут добраться до центра города. После продления ул. Бурова-Петрова у автомобилистов возрастет вариативность передвижения. Властям же это поможет разгрузить остальные транспортные артерии и при ремонте дорог избегать образования пробок.

Николай Волков.

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