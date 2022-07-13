В Кургане продолжается конкурс для предпринимателей

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана проводит конкурс для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории.

На первом этапе ведется прием заявок на участие, который продлится до 15 июля. Второй этап состоится с 16 по 20 июля и заключается в осмотре территорий участников конкурса.

Соревноваться участники будут в нескольких номинациях:

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия сетевой торговли»;

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия несетевой торговли»;

- «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия общественного питания»;

- «Лучшее оформление и благоустройство территории торгового центра».

Для победы участники в первую очередь должны соблюдать единый стиль оформления и, конечно же, необходима его масштабность. Также члены жюри обратят внимание на творческую инициативу в оформлении объектов потребительского рынка, состояние озеленения, наличие цветочных клумб и ухоженных газонов, использование современного светового оформления. Комиссия оценит в том числе содержание фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий в надлежащем состоянии. Учитываться будет и наличие малых архитектурных форм, а также доступность объекта потребительского рынка для маломобильных категорий граждан.

Завершение конкурса, а то есть подведение итогов и награждение победителей состоится 22 июля.

В заявке на участие индивидуальным предпринимателям необходимо указать адрес, фамилию, имя, отчество, номер телефона, согласие на обработку персональных данных и сведения, которые участник посчитает целесообразным сообщить для представления об объекте благоустройства. Юридическому лицу помимо вышеуказанного необходимо добавить полное наименование организации.

Будущие участники должны представить свою заявку организатору конкурса на бумажном носителе в будние дни с 9 до 17 часов в департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана. Не стоит забывать, что участник может подать только одну заявку.

Каждый из участников получит сертификат об участии в конкурсе. Будет сертификат на руках, можно смело обращаться в Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» за получением микрозайма под 1% на ремонт фасадов и благоустройство прилегающих территорий предприятия потребительского рынка.

Фото Николая Пушилина.