В Кургане продолжается ремонт Кировского моста

В ходе демонтажных работ на Кировском мосту было установлено, что сооружение в значительной степени изношено, и капитальный ремонт был необходим. Подрядной организацией проведен демонтаж ограждений и дорожной одежды моста, отремонтированы опоры. Также произведена заливка межблочных швов, укреплена подмостовая часть откоса у 1-й опоры моста, залиты деформационные швы, установлено перильное ограждение. Идет подготовка подмостового пространства и стоек к покраске.

Проектом предусмотрено расширение Кировского моста, в частности, его тротуарной части. После окончания всех работ мост украсят 10 торшерных светильников, аналогичных тем, которые недавно появились вдоль пешеходной зоны гидроузла. Полностью работы на Кировском мосту планируется завершить в мае.