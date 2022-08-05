В Кургане продолжается ремонт Некрасовского путепровода Кировского моста

Выезд на объекты состоялся 4 августа.

Капитальный ремонт мостов требует существенных затрат, поэтому в течение многих последних лет это было лишь неосуществимой мечтой. Однако благодаря особому вниманию к этой проблеме лично губернатора Вадима Михайловича Шумкова региону удалось привлечь масштабное финансирование на приведение в порядок сразу нескольких объектов.

«Практически все путепроводы и мосты на территории города в настоящее время требуют капитального ремонта, – подчеркнула Елена Ситникова во время очередного выездного совещания. – Жители города неоднократно обращались к городским властям с просьбой о приведении курганских путепроводов и мостов в порядок. Ремонт мостов и путепроводов на территории областного центра ведется по личному поручению губернатора Курганской области. Средства выделены из федерального, регионального, а также городского бюджета. Консолидированными усилиями мы выводим мосты и путепроводы из аварийного состояния». Также глава города отметила, что неудобства могут оказаться временными.

Директор департамента развития городского хозяйства сообщил, что на данный момент рабочие подрядной организации полностью сняли опалубку со шкафной стенки со стороны улицы Пролетарской на Некрасовском путепроводе, смонтировали конструкцию. Следующий этап - засыпка и уплотнение грунта. Затем сверху могут смонтировать переходные плиты, и рабочие перейдут на противоположную сторону моста для выполнения аналогичных работ. Ежедневно на объекте работает 14 человек и от 3 до 5 единиц техники. Ремонт движется согласно графику, 25 августа в 24:00 часа планируется открыть движение по центру путепровода в обоих направлениях. Согласно контракту весь ремонт будет завершён в ноябре текущего года.

Фото и информация предоставлены пресс-службой администрации города Кургана

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.