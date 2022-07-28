В Кургане продолжается строительство новой детской поликлиники

В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» программы «Стимулирование жилищного строительства» идет строительство нового здания детской поликлиники в 7 микрорайоне Заозерного жилого массива.

В департаменте здравоохранения напомнили, что контракт на проведение строительства заключен с компанией АО «Авиапромстрой», на возведение медучреждения запланирована сумма свыше 242 млн. рублей.

«Работы по возведению нового здания детской поликлиники продолжаются. В коридорах нового здания производится монтаж подвесного потолка «Армстронг» и светодиодных светильников, осуществляется укладка напольной керамической плитки. В кабинетах выполняется обшивка и покраска стен, покраска потолков, установка осветительных приборов. Также в новой поликлинике оборудовано просторное помещение под колясочную с отдельным входом»,- рассказывает руководитель Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер.

На прилегающей территории произведена установка бордюрного камня и наружного освещения. Также на данном этапе идет подготовка основания под асфальтирование, добавили в депздраве.

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