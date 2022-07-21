В Кургане продолжают благоустраивать набережную реки Тобол

20 июля прошло выездное совещание, в котором приняли участие директора и специалисты профильных департаментов администрации Кургана и муниципальных казённых учреждений.

Павел Каргаполов, первый заместитель главы города Кургана обратил внимание на необходимость более качественного содержания дороги вдоль набережной на участке от улицы Ленина до Томина. Дирекция парков и скверов получила распоряжение провести ревизию засохших деревьев, обратить особое внимание на своевременную уборку территории, прополоть сорняки, очистить фонари от несанкционированной рекламы.

Анатолий Тарасенко, директор городской Дирекции парков и скверов, сообщил, что к 8:00 часам утра набережная уже чистая, поскольку сотрудники Дирекции приступают к уборке мусора с 6:00 часов утра. Он также проинформировал, что в настоящее время за набережной закреплена постоянная бригада из 4-х человек, которые в течение дня следят за чистотой, сообщили в Администрации города.

Также была высказана просьба к горожанам о более бережном отношении к тем положительным изменениям, происходящим в областном центре. Анатолий Тарасенко поделился, что вандалы неоднократно портили низовые светильники на набережной, а буквально на днях разбили фонарь. По данному факту в правоохранительные органы будет составлено заявление, чтобы установить виновных лиц и привлечь их к ответственности за порчу городского имущества и возмещение нанесённого ущерба.

Как сообщает администрация Кургана, Павел Каргаполов также посетил участок набережной, где в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству – напротив АО «Водный союз». Директор Управления капитального строительства Игорь Минин пояснил, что на сегодняшний день уже отремонтирован и облицован гранитными плитами парапет, выполнены демонтаж старой и обустройство новой монолитной железобетонной подпорной стенки. Существующие откосы облицованы или покрашены в цвет краски на набережной напротив, обустроена новая монолитная лестница, которую осталось только облицевать плиткой и установить перила. Сейчас подрядчик ведёт работы по обустройству тротуара, а вближайшее время запланированы ремонт асфальтового покрытия и установка малых архитектурных форм – скамеек и урн, а также заменят освещение.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.