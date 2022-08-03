В Кургане продолжают готовиться к новому отопительному сезону

Участие в заседании приняли директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев, прокурор Кургана Виталий Долгушин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора по Курганской области Евгений Дроздецкий, руководители ресурсоснабжающих организаций.

Глава города Елена Ситникова отметила, что на данный момент уровень готовности к новому отопительному сезону составляет 63%.

В настоящее время в Кургане действуют 53 управляющие компании. 13 курганских управляющих компаний уже на 100% подготовили жилищный фонд к зиме. На контроль взята работа управляющих организаций, отстающих от графика. С ними ДЖКХ работает в индивидуальном порядке.

Затем руководители ресурсоснабжающих организаций смогли доложить о подготовке к новому отопительному сезону.

По информации заместителя технического директора Курганской ТЭЦ-2 Андрея Могилевского, теплоэлектроцентраль уже готова подавать тепло в дома курганцев.

Генеральный директор предприятия Курганские теплоэнергетические системы Михаил Криницын сообщил, что в настоящий момент 93% теплотрасс и 50% теплопунктов готовы к работе в осенне-зимний период. Напомним, на обслуживании у предприятия 21 котельная, 8 тепловых пунктов. Работы по подготовке к зиме ведутся в соответствии с графиком.

Заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора по Курганской области Евгений Дроздецкий отметил, что в этом году изменился порядок участия Ростехнадзора в процессе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону. В оценке готовности теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду примут участие инспекторы промышленной безопасности. Теплоснабжающие организации обязаны подтвердить отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх установленного срока, а также обратить самое пристальное внимание на соблюдение требований по охране труда и правил безопасности при производстве работ.

Фото пресс-службы администрации Кургана

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