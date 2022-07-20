В Кургане проходит выставка советских женских образов

С 18 июля по 31 августа в музее проходит выставка ярких женских образов XX века. На выставке «Летнее ретро» представлено более 70 экспонатов, которые наглядно демонстрируют модные тенденции СССР. 6 полноценных образов, которые включают в себя яркие платья, изящные туфли и сумочки, шляпки, флаконы духов и бижутерию. Экспозиции переносят посетителей музея в прошлое с помощью ярких летних образов. Желающие могут ознакомиться с модой прошлого века по десятилетиям, благодаря чему каждый видит тенденцию смены образов.

На фоне «моделей» указаны года, когда носилась та или иная одежда, использовались определённые цвета и носились украшения. Яркие образы продуманы до мелочей, что не может не радовать глаз. Предметы одежды в прекрасном состоянии, но на самом деле это настоящие образы тех времен. Жительницы Кургана носили их в своё время, а затем сдали в музей. Возможно именно поэтому выставка притягивает к себе, заставляя посетителя проникнуться эпохой XX века, атмосферой того времени.

В первой витрине посетитель может увидеть два образа из 30-х годов прошлого века. Женственные, приталенные, утончённые – именно так можно охарактеризовать платья. Очень удивляют флакон одеколона «Полярный» и пудреницы, сохранившиеся до нашего времени.

В соседней витрине манекены показывают уже моду 40-50-х годов. Тут можно увидеть цветастые лёгкие платья, китайский зонтик, флакончик духов «Память о Москве».

60-е показаны в третьей витрине. Тут уже платья с узкой талией и длинной юбкой. Миниатюрные сумочки, роскошные жемчужные ожерелья и уже другие духи – «Красная Москва». Девушки в таком образе были загадочными и словно какими-то возвышенными.

Модники 70-х не придерживались правил. Образы были яркими, вызывающе-прекрасными. Оттуда пошли джинсы-клёш, яркие рубашки, блузы и платья с оборками. Два манекена в последней витрине отражают ту эпоху. Из аксессуаров – большие сумки, объемные пудреницы. На ногах объемные туфли, которые появились именно тогда, в 70-е – в предыдущие десятилетия модными были аккуратные туфельки на каблуках.

Выставка «Летнее ретро» наглядно показывает посетителям смену модных образов, благодаря чему каждый желающий может окунуться в атмосферу той эпохи.

Фото Анастасии Пережегиной

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